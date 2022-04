I bimbi del Santobono in visita alle Frecce Tricolori: spettacolo speciale per i piccoli pazienti I bambini ospitati dall’Aeronautica Militare. Le mamme: “Quanta emozione e gioia nei loro occhi”

A cura di Pierluigi Frattasi

I bimbi del Santobono in visita alle Frecce Tricolori. I piccoli pazienti dell'Ospedale pediatrico napoletano sono stati ospiti dell'Aeronautica Militare di Napoli, per vedere da vicino e toccare con mano i magnifici aerei acrobatici, fiore all'occhiello dell'aviazione italiana e mondiale. “Quanta emozione e quanta gioia nei loro occhi”, il commento delle mamme che li hanno accompagnati in questa esperienza, all'esterno dell'ospedale, che ha dato loro la possibilità di respirare anche un po' d'aria di normalità.

La Fondazione Santobono: "Quante emozioni per quei bimbi"

“E poi ci sono giornate meravigliose che la vita ti regala e nelle quali metti in stand by il resto del Mondo – sono le parole della Fondazione Santobono-Pausilipon sulla sua pagina social – Giornate di emozioni, condivisioni, risate e allegria che rimarranno per sempre nel cuore e nella mente di tutti coloro che vi hanno preso parte”.

“Qualche giorno fa l’aeronautica militare di Napoli ci ha dato la possibilità di vivere una di queste incredibili giornate. Con i nostri bambini e le nostre famiglie siamo stati invitati a partecipare ad un evento davvero esclusivo: l’esercitazione delle fiamme tricolore direttamente all’interno dell’aeroporto di Grazzanise. Uno spettacolo che ha lasciato i nostri bambini letteralmente senza fiato! Grazie alla incredibile ospitalità del col.Andrea Nanni, comandante del 9° stormo e del Magg. Luca Giordano comandante del 21° Gruppo – Ad Hostes Rugens. Un grazie speciale al luogotenente Diego Ruggiero ed a tutta la squadra che ci ha accolto e coccolato per un intero pomeriggio”.

Le frecce Tricolori erano tornate a volare su Napoli e Grazzanise, in provincia di Caserta, il 12 e 13 aprile scorsi per alcune attività di volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale in Campania. Non una esibizione, quindi, come ad esempio quella prevista il prossimo 12 giugno a Pozzuoli (Napoli), ma attività di addestramento. L'ultima volta che la pattuglia acrobatica volò su Napoli fu nel maggio 2020: le Frecce Tricolori arrivarono sui nostri cieli nell'ambito dello show itinerante “Abbraccio Tricolore” prima della Festa della Repubblica del 2 giugno.