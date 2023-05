Gli ombrelloni della pizzeria rubati nella notte. Il proprietario pubblica il video e prende in giro il ladro Lo sfogo del proprietario della pizzeria di Arpino di Casoria: “La collera è tanta ma non ci fermerà mai niente e nessuno”.

A cura di Redazione Napoli

Arpino di Casoria è nel primissimo anello dell'hinterland a Nord di Napoli, quasi attaccato alla città. Lì qualche notte fa è avvenuto un furto, uno dei tanti che prendono di mira le attività commerciali della zona. Stavolta la vittima è una pizzeria, gli oggetti sottratti sono due grossi ombrelloni da esterni per ristorante, il valore di entrambi si aggira sui 1.500 euro circa. Il ladro, volto coperto da cappellino, forse era perfino cosciente della presenza di una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso il furto.

Ma probabilmente non avrebbe mai immaginato che il video sarebbe finito sui social network e in particolare su quelli del deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli che quotidianamente è una sorta di telegiornale di Napoli e provincia su cose che avvengono nell'entroterra partenopeo, quasi sempre cose di cronaca.

Non solo: il furto è accompagnato dagli sfottò di Rocco, il proprietario della pizzeria di Casoria che ci aggiunge anche una sorta di slogan pubblicitario, a testimonianza del ‘fiuto' per gli affari.