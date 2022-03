Gambizzato in casa ai Quartieri Spagnoli, uomo ferito alla coscia: sarà operato Ferito a colpi di pistola mentre è in casa: pregiudicato gambizzato ai Quartieri Spagnoli. È in ospedale, sarà operato, non è grave.

A cura di Redazione Napoli

Sparatoria in casa ai Quartieri Spagnoli ieri notte, gambizzato un uomo. Il fatto è accaduto all'1.45 di notte in una abitazione in via San Nicola da Tolentino, parte alta dei Quartieri Spagnoli parallela al corso Vittorio Emanuele. L'uomo, P. P., 44enne con precedenti di polizia, ha raccontato he, mentre era con il fratello, due persone armate, sconosciute, sono entrate e uno ha fatto fuoco contro di lui, colpendolo alla coscia sinistra.

La ricostruzione è ancora al vaglio della polizia che dovrà verificarne la veridicità. Il pregiudicato è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini dove stamane, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, era in attesa di un intervento chirurgico. È giudicato in condizioni non gravi.