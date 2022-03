Galleria Umberto I, le nuove luci verdi non piacciono: “Sembra uno stadio. È pacchiana” Pariante: “Alterano la cromìa del sito e ne disturbano l’unità stilistica”. Venanzoni: “È pacchiana”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Le nuove luci in Galleria Umberto I? Brutte e pacchiane. Sembrano i riflettori di uno stadio". Non piace ai comitati civici la nuova illuminazione della Galleria Umberto I al centro storico di Napoli. Le nuove luci a basso consumo e ad alto rendimento, installate dalla Citelum, che cura l'illuminazione pubblica per conto del Comune di Napoli, hanno dato un nuovo volto alla Galleria più famosa della città, con i loro riverberi dai toni verdi.

È protesta, avviata la raccolta firme

Palazzo San Giacomo era già intervenuto negli scorsi anni per ripristinare l'illuminazione dei porticati della Galleria, lato San Carlo, ma allora nessuno si era lamentato. Adesso, invece, con la nuova illuminazione comparsa al di sotto della volta di vetro e acciaio, è piovuta una valanga di polemiche. "Disturba l'unità stilistica del sito", commenta Antonio Pariante, presidente del comitato Santamaria di Portosalvo. "È pacchiana" aggiunge il consigliere regionale Diego Venanzoni. Mentre i commercianti preparano la raccolta firme da portare in Soprintendenza.

I comitati sul piede di guerra

Non le manda a dire Pariante che si rivolge alla Soprintendenza: "Monumenti di male in peggio – scrive – La nuova illuminazione trasforma la Galleria Umberto in un capannone industriale. Il nuovo impianto di luci altera la cromìa del luoghi e contrasta con le prescrizioni ministeriali. Disturba l’unità stilistica del sito e guasta i prospetti visivi del monumento".

Sulla stessa lunghezza d'onda il consigliere regionale Diego Venanzoni: "Paradossale che per il tipo di intervento e la capacità che ha avuto in questi anni la Soprintendenza di decidere del destino di pezzi della città, e penso soprattutto alla materia dell'occupazione di suolo pubblico per i gazebo in generale, si sia lasciata passare una vicenda come questa che tocca il decoro della Galleria non discutendo pubblicamente della possibilità di individuare una illuminazione adeguata al contesto della galleria. Una cosa che corre il rischio di diventare pacchiana".