G20

G20 Napoli, attivisti occupano Palazzo Reale e stendono striscione dai balconi: “Salviamo la Terra” Gli attivisti occupano il Palazzo Reale e stendono uno striscione di protesta dai balconi che danno sul giardino. La manifestazione è durata pochissimi minuti, perché è subito intervenuta la Polizia che li ha fatti sgombrare. Oggi boom di visitatori a Palazzo Reale, che domani chiuderà al pubblico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su G20 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Blitz degli attivisti ambientalisti contro il G20 a Napoli. Una decina di manifestanti è riuscita ad occupare i balconi del Palazzo Reale di Napoli , dal lato della biblioteca, sul versante del giardino. I manifestanti sono usciti sui balconi dai quali hanno steso uno striscione di protesta. La manifestazione è durata pochissimi minuti, perché è subito intervenuta la Polizia che li ha fatti sgombrare. Secondo le prime ricostruzioni, tra i manifestanti ci sarebbero stati anche alcuni minorenni. Una manifestazione non autorizzata ovviamente. Gli attivisti hanno srotolato e appeso dai balconi degli striscioni con le scritte "Giustizia ambientale e Giustizia Sociale", "il G20 balla sul Titanic" e "Salviamo il pianeta".

Palazzo Reale chiuso da domani

Oggi boom di visitatori a Palazzo Reale, che era ancora aperto anche se limitatamente ad alcune stanze. Dal 15 luglio sono stati chiusi gli appartamenti della Regina, dove saranno organizzati gli incontri bilaterali del G20, l'ambulacro e il Teatro di Corte dove ci sarà la conferenza stampa di presentazione del G20. Non è escluso, quindi, che gli attivisti possano essere entrati normalmente assieme agli altri visitatori. Da domani invece il Palazzo Reale sarà chiuso dalle forze dell'ordine che effettueranno i controlli in tutte le stanze in vista del G20. Saranno controllate tutte le stanze, i tombini e i vari ambienti, che poi saranno resi inaccessibili ai visitatori esterni e anche al personale interno. Il Palazzo Reale poi riaprirà il 24 luglio.

Il controvertice delle "Api contro il G20"

Negli scorsi giorni si erano già tenute manifestazioni sul G20 a Castel dell'Ovo. Mentre la rete Bees against G20, ossia Api contro il G20, ha annunciato un Controvertice che si terrà dal 20 al 22 luglio per protestare contro i cambiamenti climatici che stanno provocando disastri naturali nel mondo. Tra gli ultimi episodi, le ondate anomale di caldo in Canada e le alluvioni in Germania. "I più potenti governi del mondo – avevano detto negli scorsi giorni gli attivisti di Bees against G20 – in realtà ballano sul Titanic e cercano di strumentalizzare la domanda di cambiamento per speculare con politiche di GreenWashing e misure di facciata, mentre i paesi più poveri, i ceti più deboli, i sud del mondo pagano il prezzo più alto di queste scelte".

La rete ambientalista aveva chiesto quindi "un radicale cambio di rotta". Tra gli ospiti annunciati dell'Ecosocialforum del 20 e 21 luglio Vandana Shiva, Ashely Dawson e Jen Chantrtanapichate, Lucie Greyl, Dennis Van Berkel, Marco Armiero. E ancora, esponenti No Tav, No Grandi Navi e dei comitati Campani. Il 22 luglio alle 16, quindi, annunciata una manifestazione EcoParade da piazza Dante, lanciata e promossa da una rete con Fridays for future, Stop Biocidio, Extinction Rebellion, GreenPeace e Teachersforfuture, sindacati di base, centri sociali e comitati.