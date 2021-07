G20

G20, esercitazione anti-terrorismo a Napoli: simulato attacco con ostaggi Simulata una esercitazione antiterrorismo oggi a Napoli, in vista del vertice del G20 sul Clima e l’Ambiente che vedrà in città i ministri dei 20 Paesi membri, tra i quali Stati Uniti, Russia e Cina, e Unione Europea. In città sono arrivati discover blindati, specialisti artificieri, unità cinofile, reparti speciali con competenze antiterrorismo, tiratori scelti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su G20 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Esercitazione antiterrorismo oggi a Napoli, in vista del vertice del G20 sul Clima e l’Ambiente che vedrà in città i ministri dei 20 Paesi membri, tra i quali Stati Uniti, Russia e Cina, e Unione Europea, giovedì 22 e venerdì 23 luglio. Per l’evento la città è stata completamente blindata, con oltre 2mila uomini delle forze dell’ordine a presidiare la zona rossa tra piazza del Plebiscito e il Lungomare. La sede del summit sarà Palazzo Reale, che in mattinata è stato sottoposto alla bonifica da parte dei reparti antiterrorismo e da oggi sarà chiuso al pubblico fino a sabato 24. A Napoli sono arrivati anche i discover blindati, oltre a specialisti artificieri, unità cinofile, e reparti speciali con competenze antiterrorismo, tiratori scelti.

Simulato attacco con sequestro di ostaggi

L’esercitazione antiterrorismo si è svolta presso la Caserma Caretto, sede del X reggimento Carabinieri Campania, dove, alla presenza del Prefetto di Napoli Marco Valentini e dei vertici delle forze dell’ordine, è stato simulato un attacco terroristico con feriti e sequestro di ostaggi. Nell’operazione di simulazione sono stati impiegati i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e i militari specializzati dell'Arma appartenenti all'Organizzazione Mobile e Speciale.

In particolare, hanno operato le componenti specialistiche delle API (Aliquote Primo Intervento), le SOS (Squadre Operative di Supporto) coadiuvate da personale specializzato del GIS, del nucleo Elicotteri, delle Aliquote Artificieri e Cinofili dell'Arma. L'esercitazione si è svolta alla presenza dei vertici dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze di Polizia.