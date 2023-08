Furto in spiaggia a Procida, due ladri arrestati grazie alle segnalazioni dei bagnanti Procida, mentre la bagnante in mare, i ladri sono in azione: borsa sparita. Carabinieri arrestano 2 persone per furto grazie alle persone presenti nello stabilimento.

A cura di Redazione Napoli

Sono stati arrestati grazie alle segnalazioni dei bagnanti che hanno visto il furto, i due ladri che ‘operavano' in uno stabilimento balneare sull'isola di Procida (Napoli) ed esattamente alla Marina Grande. Questi i fatti: i ladri sono entrati in azione quando hanno visto la loro vittima in acqua per difendersi dalla calura agostana. Ovviamente la borsa della donna era poggiata ai piedi di lettino e ombrellone.

Approfittando della distrazione della bagnante, A.C. e H.L, il primo di 42, il secondo di 24 anni, hanno raccolto la borsa e si sono allontanati. Speravano di farla franca ma altri clienti dello stabilimento hanno visto tutto e hanno allertato i carabinieri. I militari della stazione di Procida sono arrivati rapidamente, hanno rintracciati i due, ancora poco distanti dal lido, e li hanno arrestati. Recuperata la borsa e il suo contenuto. I due sono stati portati in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di furto aggravato

Qualche giorno fa, proprio a Procida, che da qualche anno vive un boom senza precedenti sul fronte dell'afflusso turistico e non solo nei mesi estivi, erano stati arrestati altri due giovani, un 17enne e un trentenne, per droga. I carabinieri avevano trovago in casa quasi un chilo di stupefacenti (376 grammi di cocaina e 313 di hashish) e la contabilità dello spaccio, oltre che 5mila euro in contanti.