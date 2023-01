Fugge dai domiciliari per picchiare ancora la mamma a calci e pugni: arrestata 26enne a Ischia La figlia era fuggita dai domiciliari per picchiare ancora la madre 50enne. I carabinieri hanno arrestato la giovane 26enne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Botte continue alla mamma 50enne, anche durante le feste di Natale. Finisce ai domiciliari, ma fugge e la sera stessa si reca nell'abitazione della madre e la picchia ancora violentemente con calci e pugni, costringendola a finire al Pronto Soccorso dove le saranno dati 10 giorni di prognosi per la guarigione. A questo punto, per la figlia 26enne sono scattati gli arresti da parte dei carabinieri. L'aggressione, l'ennesima per la mamma 50enne, è avvenuta a Ischia, nella serata di ieri, lunedì 2 gennaio 2022.

La mamma vittima di continue aggressioni

È sera e i carabinieri della compagnia di Ischia intervengono per un’aggressione che era appena avvenuta in un bar di via Iasolino: una donna, 50enne, è stata malmenata. Gli accertamenti dei militari permettono di ricostruire l’intera vicenda. La vittima vive una situazione familiare molto difficile: più volte era stata maltrattata e aggredita dalla propria figlia 26enne, tanto da denunciarla.

La figlia era fuggita dai domiciliari per picchiare la madre

I provvedimenti giudiziari nei confronti della 26enne sono arrivati ma questo non è bastato per limitarla. Prima una misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa emessa dall’Autorità giudiziaria a metà novembre dello scorso anno. Poi – il primo gennaio 2023 – gli arresti domiciliari, come aggravamento della misura precedente. La giovane però non si è arresa, e ieri sera ha dato il via all’ennesima aggressione ai danni della genitrice. I Carabinieri di Ischia hanno poi trovato la 26enne in casa e l'hanno arrestato. La donna, dopo aver picchiato sua madre, era tornata nell’abitazione dove stava scontando la pena. Per la vittima, madre dell’arrestata, una diagnosi che parla di 10 giorni a causa dei pugni e dei calci subìti.