Fugge all’alt, si schianta e prova a rubare la pistola di un carabiniere: 27enne arrestato nel Sannio

Dopo la fuga e lo schianto, l’uomo ha aggredito i militari intervenuti, tentando di rubare la pistola di uno di loro.

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Non si è fermato all'alt impostogli dai carabinieri, si è schiantato al culmine dell'inseguimento, ha aggredito i militari dell'Arma e ha provato a rubare la pistola a uno di essi: per questo a Urgnano, piccola cittadina in provincia di Benevento, un uomo di 27 anni – originario della Romania e domiciliato nella provincia di Brescia – è stato arrestato: deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e di violazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di mancato arresto all'alt.

I carabinieri della stazione di Urgnano, mentre percorrevano la Strada Provinciale 591, hanno intimato l'alt a una Bmw 320 con targa bulgara; il conducente della vettura, invece di arrestare la marcia, ha accelerato, innescando un lungo inseguimento con i militari dell'Arma, nel corso del quale, dopo aver imboccato la Strada Provinciale 122 in direzione Spirano, ha messo in pericolo l'incolumità degli altri automobilisti.

La fuga dell'uomo si è conclusa in via Santa Caterina, quando la vettura si è schiantata contro il marciapiedi, fermandosi poco dopo. Una volta sceso dall'abitacolo, il 27enne ha aggredito i carabinieri con calci e pugni, provando, in due occasioni, di rubare l'arma di ordinanza a uno dei militari. Immobilizzato e messo in sicurezza, l'uomo è stato tratto in arresto, convalidato poi dal gip, che ha disposto per il 27enne l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.