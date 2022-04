Frecce Tricolori a Napoli martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022: a che ora vedere lo spettacolo Attività di volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale in Campania: ecco quando e dove vedere le Frecce Tricolori.

Tornano le frecce Tricolori a Napoli e Grazzanise (Caserta). L'appuntamento è per martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2022, giorni in cui saranno previste delle attività di volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale in Campania. Cosa significa «attività di volo»? Che non si tratta di una esibizione come ad esempio quella prevista il prossimo 12 giugno a Pozzuoli (Napoli).

Scrive il magazine specializzato Desk Aeronautico che saranno in vigore seguenti restrizioni in fase tattica al traffico aereo da Nisida all'Ippodromo di Aversa.

Durante le attività sarà prevista un’area temporaneamente segregata da Procida ad Acerra che si estenderà dal suolo a 3mila piedi sopra il livello del suolo. Inoltre martedì 12 aprile 2022 dalle 14 alle 16 locali è prevista una sessione di addestramento della Pattuglia acrobatica all’interno dell’Atz (spazio aereo ndr.) dell’aeroporto militare di Grazzanise dal suolo a 6mila piedi Agl (sul livello del suolo).

Ai traffici è richiesto di prestare adeguata attenzione e durante le attività saranno sospese tutte le procedure strumentali IAP e SID dell’aeroporto di Grazzanise.

Cosa è una zona temporaneamente segregata? Si tratta di uno spazio aereo destinato esclusivamente agli usi per i quali è stato istituito in cui l’attraversamento da parte di altro traffico non è consentito. Per ammirare le Frecce Tricolori occorrerà alzare gli occhi al cielo in orari ben definiti; i sorvoli sulla città di Napoli saranno martedì 12 e mercoledì 13 dalle ore 10.55 alle 11.40 locali.

L'ultima volta che la pattuglia acrobatica volò su Napoli fu nel maggio 2020: le Frecce Tricolori arrivarono sui nostri cieli nell'ambito dello show itinerante “Abbraccio Tricolore” prima della Festa della Repubblica del 2 giugno.