Festa dei Gigli di Barra, picchia i vigili urbani e la folla lo difende mentre cercano di bloccarlo: arrestato Per i due agenti aggrediti i medici hanno emesso una prognosi di sette giorni. Il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Picchia gli agenti della Polizia Locale durante la Festa dei Gigli di Barra senza motivo. Poi, mentre i vigili cercano di ammanettarlo, la folla accorre in sua difesa, rendendo necessario l'arrivo di altri rinforzi per riportare l'ordine pubblico. È accaduto nella serata di sabato scorso, 23 settembre 2023, attorno alle ore 23,30. Un uomo di 37 anni, con numerosi precedenti penali, è stato posto agli arresti domiciliari, su disposizione del magistrato di turno, in attesa della sentenza definitiva che sarà emessa al termine del processo per direttissima. Per i due agenti aggrediti i medici hanno emesso una prognosi di sette giorni.

L'aggressione durante la Festa dei Gigli di Barra

L'uomo, residente nella zona, è stato arrestato durante la Festa dei Gigli di Barra, la grande kermesse popolare che si è tenuta quest'anno dopo 3 anni di stop a causa del Covid19. Le accuse, secondo le prime ricostruzioni, sono resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. Il trentasettenne era intervenuto, intorno alle 23,30, mentre i due Agenti della Polizia Locale parlavano con il padre, fermatosi a chiedere informazioni sul dispositivo di traffico in vigore in occasione della manifestazione.

Il 37enne agli arresti domiciliari

Da subito l'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbe dimostrato ostile, rivolgendo dapprima, senza alcuna causa scatenante, offese ed epiteti ai due agenti di servizio e, dopo pochi istanti, aggredendo fisicamente i poliziotti, provocando loro alcune contusioni. Gli agenti a quel punto hanno provato a bloccarlo per ammanettarlo ma, a causa dell’intervento di alcuni cittadini, è stato necessario richiedere altro personale che prontamente ha raggiunto il posto procedendo all’arresto.