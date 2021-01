Rivoluzione nella squadra di governo all’Università Federico II. Il neo-rettore Matteo Lorito dà il via all’assegnazione delle deleghe: sono 70 i docenti e ricercatori scelti che collaboreranno all’amministrazione dell’Ateneo fredericiano per il prossimo triennio, fino al 2024, anno nel quale ricade l’800esimo anniversario della fondazione. Lorito, invece, resterà in carica fino al 2026. Nella task force degli esperti molti giovani, personalità tecniche impegnate come gli ex assessori Edoardo Cosenza, attuale presidente dell'Ordine degli Ingegneri, e Mario Calabrese, ma anche ex avversari della campagna per le elezioni universitarie che sostenevano l’altro candidato Luigi Califano. “Li abbiamo selezionati – ha spiegato Lorito – in base alle esperienze maturate”.

Deleghe e commissioni per la Federico II

Per ciascun settore è stato individuato un coordinatore. Nei prossimi giorni potrebbe seguire anche l’istituzione di speciali sotto commissioni. Non ancora coperte le caselle al Placement e inserimento nel mondo del lavoro, Bilancio e gestione dei dati, Promozione e valorizzazione attività dell'Ateneo.

Tutta la squadra dei delegati per settore: