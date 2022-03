Fa benzina ma non vuole pagare: punta il coltello di 32 centimetri in faccia al benzinaio Gricignano d’Aversa (Caserta): uomo prima riempie il serbatoio di benzina, poi minaccia con un grosso coltello l’addetto alla stazione di servizio per non pagare. Arrestato poco dopo.

A cura di Redazione Napoli

Foto di archivio

Che la benzina, ormai venduta sopra i 2 euro al litro, abbia raggiunto livelli record – a causa di vari e gravi fattori internazionali, non ultima l'invasione russa in Ucraina – è cosa nota. Addirittura qualche gestore di pompa di benzina a Napoli ha affisso cartelli con esplicita richiesta di evitare le lamentele per il caro prezzi, essendo le tariffe stabilite dalle grandi compagnie.

Quella avvenuta in una stazione di servizio a Gricignano d'Aversa, invece, andava ben oltre la semplice lamentela:un uomo si è recato per far benzina e anziché pagare ha minacciato l'addetto col coltello per poi darsi alla fuga. Protagonista un 30enne di Aversa (Caserta), che è stato arrestato dai carabinieri poco dopo il fatto e condotto in carcere.

Secondo quanto emerso dal racconto della vittima, l'uomo era alla guida di una Wolkswagen Polo con la targa coperta quando è giunto presso la stazione di servizio del Casertano; qui ha chiesto all'addetto di mettergli il carburante ma invece di pagare quanto dovuto ha cacciato il coltello ed è fuggito. I carabinieri lo hanno bloccato sequestrandogli il coltello di 32 centimetri.