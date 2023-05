Entra in tabaccheria con la pistola e si fa dare l’incasso della giornata: rapina a Sant’Antimo Rapina a mano armata in una tabaccheria in piazza della Repubblica a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fa irruzione in tabaccheria armato di pistola, con il volto coperto da un casco integrale e si fa consegnare l'incasso dell'intera giornata. La rapina si è consumata nella serata di ieri, attorno alle ore 21,00, a Sant'Antimo, comune dell'area metropolitana di Napoli, in un locale che si trova in piazza della Repubblica. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della locale tenenza che hanno ricevuto la segnalazione di una rapina consumata poco prima e hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.

La rapina in tabaccheria all'orario di chiusura

I militari dell'Arma sono già sulle tracce del rapinatore. Secondo una prima sommaria ricostruzione, pare che una persona con casco integrale e armata di pistola abbia fatto irruzione nella tabaccheria di piazza della Repubblica in corrispondenza dell'orario di chiusura, nel tardo pomeriggio di ieri, quando presumibilmente ci sono meno clienti e i tabaccai sono impegnati nelle attività di chiusura della giornata. Il rapinatore è entrato con l'arma in pugno, minacciando il tabaccaio per farsi consegnare l'incasso della giornata. Dopo aver preso il denaro. Il malvivente si è dato alla fuga con il bottino.

Le indagini dei carabinieri

Sono attualmente in corso le indagini per cercare di ricostruire esattamente l'accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire quale sia stato il tragitto seguito dal rapinatore prima e dopo aver consumato la rapina in tabaccheria e per individuare e identificare il malvivente. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere ulteriori dettagli su quanto accaduto.