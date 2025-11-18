È nato Santo Romano jr: porta il nome dello zio 19enne vittima innocente un anno fa

È nato il piccolo Santo Romano jr: porta il nome dello zio, il giovane calciatore morto tragicamente a 19 anni un anno fa. Ucciso in strada per un motivo assurdo, una scarpa sporcata, il 2 novembre 2024. Dopo quel lutto terribile che ha devastato una famiglia, finalmente una gioia a riscaldare i cuori dopo tanto dolore. Il piccolino è nato oggi, 18 novembre, alle 17,35, e pesa 3,4 chilogrammi. L'annuncio è stato dato dalla fidanzata di Santo e rilanciato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) sui suoi canali social. Il bimbo è il figlio del fratello di Santo. Il nome del giovane calciatore ucciso barbaramente continua così a vivere.

L'aveva annunciato già la mamma di Santo, Filomena De Mare, negli scorsi mesi: "Suo fratello aspetta un figlio, avrà il suo nome", aveva detto. Santo Romano era una giovane promessa del calcio, militava nell'Asd Micri Calcio di Pomigliano d'Arco, club del campionato di Eccellenza Campania, girone A, dove giocava come portiere.

Incensurato, bravo, amato da tutti. È stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco al petto per futili motivi in piazza a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, attorno alla mezzanotte di sabato 2 novembre 2024. Aveva tentato di placare una rissa in cui era coinvolto un suo amico. Ad ucciderlo, un ragazzo 17enne. La mamma di Santo e la fidanzata hanno voluto dedicare un libro al loro caro: "Napoli non resti più in silenzio". "Volevamo vivere insieme tutta la vita – ha ricordato la fidanzata – Ora io racconto ai ragazzi la sua storia perché rifiutino e combattano ogni genere di violenza".