Due bimbi di 4 e 14 anni si perdono alla festa scudetto, ritrovati tra la folla a piazza del Plebiscito I due fratellini si erano smarriti in piazza durante i festeggiamenti di domenica e sono stati ritrovati poco dopo dalla Polizia Metropolitana. La notizia è stata diffusa solo oggi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due fratellini di 4 e 14 anni si perdono durante la festa scudetto del Napoli, ritrovati tra la folla in piazza del Plebiscito dalla Polizia Metropolitana e riconsegnati ai genitori. Domenica scorsa, in piazza del Plebiscito c'erano decine di migliaia di persone per assistere alla festa ufficiale del terzo tricolore azzurro dai maxi-schermi. Nel corso dei festeggiamenti, le divise di piazza Matteotti, coordinate dal Comandante Lucia Rea, hanno ritrovato e riconsegnato ai genitori, grazie all’intervento della funzionaria Luisa Del Prete, coadiuvata dal suo ispettore, i due fratelli di 4 e 14 anni, smarritisi tra la folla a piazza Plebiscito. La storia dei due bambini persi e ritrovati è stata diffusa solo oggi.

La Polizia Metropolitana impegnata nei controlli per la festa scudetto

“La Polizia Metropolitana – spiega il Consigliere Delegato al Personale della Città Metropolitana di Napoli, Felice Sorrentino – è stata in campo per la sicurezza durante la festa scudetto: soccorse diverse persone e riconsegnati ai genitori due bambini che si erano persi. Voglio ringraziare la Polizia Metropolitana di Napoli che, in collaborazione con la Questura di Napoli, ha svolto con grande impegno, dedizione e abnegazione, il proprio compito durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, centrando in pieno l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza per le centinaia di migliaia di persone, provenienti non solo dalla città e dall’area metropolitana, ma da tutto il mondo, che hanno partecipato all'evento”.

Grazie ai controlli delle forze dell'ordine, tra cui la Polizia Metropolitana, le manifestazioni per la festa scudetto dello scorso 4 giugno si sono svolte senza intoppi. In particolare, gli agenti della Polizia Metropolitana sono intervenuti prontamente per soccorrere circa 15 persone che presentavano problemi di carattere sanitario, fornendo i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell’assistenza del servizio 118.

In questa occasione, le donne e gli uomini della Polizia Metropolitana sono state impiegate nelle aree in cui erano stati installati i maxischermi, nella fattispecie in Piazza del Plebiscito con annesse piazza Trieste e Trento, via Toledo e via Partenope, in piazza Mercato e a Scampia.

Il Corpo della Polizia Metropolitana è stato impegnato anche nell’ambito dei dispositivi predisposti dal coordinamento delle forze di sicurezza messo in campo da Prefettura e Questura in occasione della vittoria matematica dello scudetto da parte degli azzurri, lo scorso 4 maggio, dei festeggiamenti della successiva domenica 7 maggio, in occasione della partita casalinga contro la Fiorentina – in particolare ai varchi della cosiddetta ‘area azzurra’ pedonale – e in tutti gli altri casi in cui erano previste necessità di ordine pubblico, con percentuali di impiego di personale pari al 70 – 80% dei componenti il Corpo.

“La grande disponibilità di agenti e funzionari della Polizia Metropolitana, che hanno risposto in massa agli interpelli dimostrando grande attaccamento alla divisa ma soprattutto alla sicurezza dei cittadini, inorgoglisce me e deve inorgoglire il Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, e tutto il Consiglio”, ha concluso il Consigliere Sorrentino.