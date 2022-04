Donna precipita dal Sentiero degli Dei e si ferisce in Costiera Sorrentina, salvata con l’elicottero L’incidente è avvenuto nei pressi della ‘Grotta del Biscotto’, nel territorio comunale di Agerola.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna di 50 anni è precipitata dal Sentiero degli Dei in Penisola Sorrentina, ferendosi gravemente. L'incidente è avvenuto nei pressi della ‘Grotta del Biscotto’, tra la mattonella 13 e 14, nel territorio del Comune di Agerola, in provincia di Napoli. Purtroppo, a causa del violento impatto, la donna è rimasta ferita gravemente, procurandosi importanti traumi. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. La centrale operativa del 118 Napoli Est ha attivato, oltre all’Elisoccorso 118 di Salerno, anche il soccorso alpino (CNSAS) che ha inviato una squadra terrestre per permettere di ottimizzare e velocizzare le operazioni di recupero dell’ infortunata.

La donna salvata dall'elisoccorso

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto immediatamente, raggiungendo l'escursionista ferita, originaria di Agerola, che è stata stabilizzata dal personale sanitario. Quindi, la 50enne è stata imbarellata e vericellata a bordo dell’elicottero per essere poi elitrasportata all’ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Un episodio simile era accaduto nel corso della giornata di Pasquetta, il 19 aprile scorso. Una donna tedesca di 67 anni era rimasta ferita durante un'escursione sui monti in località Cospiti, nei dintorni di Agerola, in provincia di Napoli. La turista si trovava lungo il sentiero che conduce ai ruderi dell’ex convento di Cospiti ed aveva riportato una lesione ad una caviglia, che l'ha immobilizzata. Anche in quel caso i soccorsi sono intervenuti con l'elicottero. La donna è stata raggiunta dalle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, è stata stabilizzata dai sanitari e poi l’elicottero della Polizia di Stato ha recuperato la donna mediante l’ausilio del verricello per elitrasportarla fino al campo sportivo di Agerola, dove attendeva l’ambulanza 118.