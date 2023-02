Donna di 33 anni pugnala il padre con un coltello da cucina nel Napoletano L’episodio a Giugliano in Campania. La giovane è stata denunciata per lesioni dai carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna di 33 anni ha ferito il padre colpendolo con un coltello da cucina. La giovane è stata denunciata per lesioni dai carabinieri. Ancora da chiarire il motivo dell'aggressione. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma che sono intervenuti sabato sera, nel corso di controlli a Giugliano in Campania ed a Sant'Antimo, in provincia di Napoli.

Indagano i carabinieri di Giugliano e Sant'Antimo

Sono ben 89 le persone che sono state identificate dai carabinieri della locale compagnia, mentre sono stati 34 i veicoli ispezionati nel corso dell'operazione condotta dai militari dell'Arma. Durante il servizio di controllo, i carabinieri hanno denunciato per lesioni la 33enne, la quale poco prima aveva ferito il padre con un coltello da cucina. Il motivo del gesto è ancora poco chiaro.

Arrestato 19enne evaso

Ma non finisce qui. Arrestato per evasione un 19enne del posto sottoposto ai domiciliari. È stato sorpreso in strada, a un chilometro da casa, nonostante gli fosse vietato. Il giovane ha provato a scappare, ma i militari dell'Arma lo hanno bloccato. È ora di nuovo ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Non solo. Perché è stato segnalato alla Prefettura di Napoli, infine, un 20enne. Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso di una stecchetta di hashish. I carabinieri, inoltre, hanno effettuato anche una serie di controlli anche alla circolazione stradale. Sono 20 le contravvenzioni che sono state notificate agli automobilisti, incappati nei controlli dei militari dell'Arma. Le multe sono state elevate quasi tutte per mancanza di copertura assicurativa delle vetture controllate.