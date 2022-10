Donazioni alla Casa di Matteo, botta e risposta Selvaggia Lucarelli-Nancy Brilli L’attrice romana su Instagram ha invitato a sostenere l’associazione che assiste i bimbi disabili gravi. Ne è nato un battibecco con la popolare giornalista. L’associazione: “Venga qui a vedere”

A cura di Pierluigi Frattasi

Botta e risposta social tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli sulle donazioni alla Casa di Matteo, struttura che a Napoli si occupa da anni dell'assistenza ai bimbi disabili gravi abbandonati o che i genitori non riescono ad assistere da soli. Ieri la Casa di Matteo ha pubblicato un post per chiarire alle persone che ne seguono le attività e vogliono dare una mano come possono farlo. Oltre alle donazioni, infatti, c'è ad esempio una lista dove sono elencati prodotti, come pannolini o altro, che possono essere utili ai bimbi.

Il botta e risposta Nancy Brilli-Selvaggia Lucarelli

La Casa di Matteo è una struttura attiva da anni a Napoli. È diventata molto conosciuta, però, dopo la storia di Elsa, la bimba con gambe e braccia spezzate dopo aver subito abusi dalla nascita. Nelle stories su Instagram, l'attrice romana Nancy Brilli ha condiviso il post sulle donazioni dell'associazione, invitando i suoi fan a sostenerla: «Si occupano di bambini disabili. Mi pare siano bravi – scrive – andrò a verificare di persona«. Sulla vicenda è intervenuta Selvaggia Lucarelli. La popolare giornalista, riprendendo il post pubblicato sul profilo ufficiale di Nancy Brilli, ha commentato: "Quando ha tempo verifica la serietà, voi intanto donate eh".

A questo punto, l'attrice però ha replicato con un'altra story su Instagram:

Ciao Selvaggia, pensi che prima di donare la gente non verifichi personalmente? Io loro li conosco, e me ne hanno anche parlato molto bene. Grazie comunque, nonostante il sarcasmo, ma è il tuo stile, va bene così.

Brilli poi ha pubblicato diversi messaggi che ha ricevuto sull'argomento. Alcuni critici: «Ma verificare prima di diffondere il link» si legge in uno dei messaggi, firmato da Martina. Altri, invece, di sostegno all'associazione: «La Casa di Matteo – scrive Carmen – è una delle vere realtà che accolgono bambini che hanno bisogno di cure e assistenza che in una modesta famiglia non possono trovare. Non avere dubbi su Luca Trapanese, il fondatore».

La Casa di Matteo invita Lucarelli: "Vieni da noi a vedere"

Sulla vicenda è intervenuta anche la stessa Associazione Casa di Matteo, che ha contattato Selvaggia Lucarelli su Instagram, invitandola a visitare la struttura e a conoscere la realtà: