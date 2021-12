Dissesti e turismo a Napoli, il Comune chiede aiuto alle Università per migliorare i servizi Patto tra il Comune e le Università napoletane su ambiente, mobilità sostenibile, salute, dissesti, cultura, turismo, patrimonio e innovazione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una voragine a Napoli, immagine d’archivio

Dissesti, cultura, turismo, innovazione e formazione: il Comune di Napoli chiede aiuto alle Università per migliorare i servizi. È stata approvata oggi dalla giunta Manfredi la delibera proposta dal sindaco con lo schema di accordo quadro tra il Comune di Napoli e le Università degli Studi della città di Napoli, Federico II, Parthenope, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa e Vanvitelli, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. L'intesa tra il Municipio e le istituzioni accademiche consentirà ai dipendenti del Comune di potersi confrontare con gli esperti su numerose tematiche indispensabili per le attività quotidiane e per la vita della città. Una sinergia che il sindaco Gaetano Manfredi ben conosce, essendo stato rettore della Federico II e ministro dell'Università e della Ricerca.

Il patto, in particolare, riguarda i settori dell'ambiente e territorio, energia e mobilità sostenibile, tutela della salute, dissesto idrogeologico e sismico, cultura, turismo, beni e patrimonio culturale, digitalizzazione, innovazione, Start City, “formazione innovativa on the job” del Comune di Napoli, che costituiscono materie di interesse istituzionale comune, attenendo, da un lato, alle funzioni di studio e ricerca proprie delle Università e, dall’altro, alle funzioni normative ed amministrative dell'Ente Comune. L'accordo non prevede oneri economici per l'Amministrazione Comunale. Tra gli accordi stipulati dal Comune si prevede anche la possibilità di avvalersi degli esperti dell'Università per fare la formazione ai dipendenti comunali, in modo da tenersi sempre aggiornati con i tempi e con le nuove tecnologie.