De Luca: “Carcere per chi assalta i Pronto Soccorsi” Il governatore De Luca non usa mezzi termini: “Se vai a fare un assalto in Pronto Soccorso devi andare in galera”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine d’archivio

“Se vai a fare un assalto in Pronto Soccorso devi andare in galera”. Non usa mezzi termini il governatore Vincenzo De Luca, che oggi è intervenuto sulle continue aggressioni a danno di medici e infermieri degli ospedali della Campania: “Abbiamo un problema delicato per quanto riguarda i pronti soccorsi e ci auguriamo che sempre più in Italia si affermi la linea della responsabilità. Come si fa a tollerare cose del genere, a lasciare esposti medici, infermieri, personale che è in trincea? Hanno fatto un assalto all'Umberto I a Roma e non è successo niente, che razza di Paese è questo?”, si chiede De Luca.

In Campania assunzioni e nuovi ospedali

De Luca ha poi annunciato un programma di rafforzamento della Sanità in Campania, con la costruzione di nuovi ospedali e assunzioni di medici e infermieri. “Stiamo progettando una decina di nuovi ospedali – dice – a Giugliano, a Solofra, a Salerno al Ruggi, il raddoppio di quello di Nola. Tutte strutture ospedaliere all'avanguardia, in prima linea dal punto di vista del risparmio energetico. E ancora 140 case di comunità per rafforzare la medicina territoriale. Stiamo predisponendo, inoltre, un programma di telemedicina e nell'ambito degli investimenti sulle nuove tecnologie una piattaforma digitale unica all'interno”. “Ci sarà grande spazio nella Sanità – conclude – Abbiamo assunto già 7mila unità nel personale del sistema sanitario regionale. Si aprirà una grandissima opportunità anche per i giovani laureati, dobbiamo lavorare molto per le scuole di specializzazione perché noi abbiamo una carenza, un problema presente in tutta Italia, una carenza di alcune figure di specializzati, in modo particolare anestesisti”.