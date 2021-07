Sui vaccini Covid in Campania caos di numeri tra Protezione Civile e Regione Campania. Nei dati del report pubblicato dal governo risultava che nella platea del personale sanitario campano – circa 178mila persone – solo poco più della metà avesse aderito alla campagna di vaccinazione contro Covid-19. Un dato grave considerando la necessità di avere strutture sanitarie libere da possibili focolai. I dati della Regione Campania sono completamente diversi e parlano di una percentuale di adesione nel settore che supera il 90%.

in foto: I dati (sbagliati) del governo

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha fatto sapere che i numeri sul sito del governo sono sbagliati e di aver trasmesso una rettifica dei dati alla Protezione Civile. Resta comunque una questione: com'è possibile che un report ufficiale contenga dati così palesemente errati? Chi ha sbagliato a trasmettere o chi ha sbagliato a trascrivere?

Sul fronte quotidiano della campagna vaccinale, sono 796.508 le dosi complessivamente somministrate in Campania. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, lunedì 29 marzo. Sono stati vaccinati con la prima dose 554.488 cittadini; di questi, 242.020 hanno ricevuto la seconda dose.

Questi i dati suddivisi per categorie:

ultra-ottantenni 248.621 vaccinazioni (159.251 prime dosi, 89.370 seconde dosi, vaccinato il 67,11% degli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale);

operatori sanitari e oss 177.701 vaccinazioni (92.517 prime dosi, 85.184 seconde dosi, 94,02%);

personale scuola e università 133.284 vaccinazioni (131.151 prime dosi, 2.133 seconde dosi, 80,43%);

personale non sanitario 34.292 vaccinazioni (18.349 prime dosi, 15.943 seconde dosi, 86,17%);

fragili 30.494 vaccinazioni (30.493 prime dosi, una seconda dose, 32,78%);

forze dell'ordine 25.102 vaccinazioni (24.981 prime dosi, 121 seconde dosi, 81,66%);

ospiti Rsa 13.517 vaccinazioni (7.536 prime dosi, 5.981 seconde dosi, 87,96%);

categorie 70-79 anni, conviventi-caregiver, personale esterno delle strutture sanitarie 133.497 vaccinazioni (90.210 prime dosi, 43.287 seconde dosi, 26.85%).

L'Unità di crisi della Regione ricorda che "per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni" e che dunque "la percentuale dei vaccinati varia in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni – si sottolinea – potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all'aumento delle adesioni".

Al momento l'andamento della campagna vaccinale in Campania non ha ancora avuto per così dire una "impennata": si procede in tutti i grandi punti vaccinali a Napoli, in primis quello della Mostra d'Oltremare e quello della Stazione Marittima (AstraZeneca e Pfizer-Bionech), i tempi sono di 2 ore circa di attesa per ogni iniezione.