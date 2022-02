Trasporto pubblico a Napoli

Da Napoli alla Grecia, Easyjet inaugura 3 nuovi voli: per la prima volta c’è anche Kos Tre nuove rotte da Napoli a Santorini, Cefalonia e Kos per l’estate con 2 voli settimanali. Per San Valentino sconti su 200mila posti.

A cura di Pierluigi Frattasi

(Foto da Fb Aeroporto Internazionale di Napoli – Giorgio Adamo)

Volare da Napoli in Grecia è sempre più facile, grazie ai tre nuovi voli inaugurati da EasyJet per l'estate presso l'Aeroporto Internazionale di Capodichino. La compagnia low cost britannica offrirà ai passeggeri tre nuove rotte per le isole di Santorini, Cefalonia e per la prima volta anche Kos, a partire dalla fine di giugno e fino all'inizio di settembre. La rotta per Kos, o Coo, l'isola perla del Dodecaneso che si affaccia di fronte alle coste turche, arriva per la prima volta assoluta nello scalo di Napoli Capodichino. I voli sono già in vendita su easyjet.com

L’offerta di EasyJet dalla base di Napoli si amplia ulteriormente in vista dell’arrivo dell’estate, grazie al progressivo allentamento delle restrizioni ai viaggi per le normative anti-Covid19 e al continuo miglioramento delle previsioni di traffico per la prossima estate. EasyJet, compagnia aerea leader in Europa, ha annunciato oggi, 4 febbraio 2022, un primo gruppo di nuove rotte che saranno operate da e per l’Italia nella prossima stagione estiva.

Le rotte da Napoli alla Grecia

Da Napoli a giugno decolleranno tre nuove rotte dall’Aeroporto Internazionale di Capodichino verso le soleggiate isole della Grecia:

Kos, Santorini e Cefalonia, tutte collegate allo scalo partenopeo con due frequenze settimanali:

Napoli-Santorini dal 28 giugno al 4 settembre 2022, con 2 voli a settimana (martedì e domenica)

Napoli-Cefalonia dal 29 giugno al 4 settembre 2022, con 2 voli a settimana (mercoledì e domenica)

Napoli-Kos dal 30 giugno al 2 settembre 2022, con 2 voli a settimana (giovedì e venerdì)

A San Valentino sconti del 25% su 200mila posti

Infine, per una fuga di San Valentino in una delle capitali europee più belle come Parigi, Berlino e Amsterdam o per chi desidera iniziare a pianificare i weekend di fine inverno o assicurarsi un posto al sole per i primi ponti primaverili, EasyJet ha lanciato una promozione, disponibile fino a lunedì 7 febbraio, che mette a disposizione 200mila posti scontati fino al 25% per volare da e per l’Italia tra il 9 febbraio e il 30 giugno.