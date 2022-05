Da Casalnuovo a Marigliano, notte di violenza: tre ragazzi accoltellati finiscono al Pronto Soccorso Da Casalnuovo a Marigliano, hinterland di Napoli, risse e accoltellamenti che riguardano minorenni o ragazzi poco più che ventenni.

A cura di Redazione Napoli

Una notte di ordinaria follia nell'hinterland napoletano, con i carabinieri alle prese con due fatti di sangue che riguardano minorenni o ragazzi poco più che ventenni, a testimonianza della preoccupante crescita di accoltellamenti tra il capoluogo e la sua area metropolitana. Stanotte due ragazzi, classe 2006 e 2004, entrambi di Casalnuovo, sono stati visitati presso il pronto soccorso di Villa Dei Fiori di Acerra. Il più giovane è stato ferito alla coscia destra da un fendente, l’altro alla coscia sinistra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Casalnuovo. Secondo una ricostruzione sommaria – tutta ancora da verificare, spiegano dall'Arma – due giovani sarebbero stati colpiti durante una lite con alcuni coetanei in via dei Ligustri, a due passi dallo stadio comunale. Il 15enne è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni, il 17enne con una di 5. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare responsabili.

A Marigliano, in un'altra zona del quadrante Nord , ma spostata verso il Nolano, altro fatto di sangue, non ancora chiarito nemmeno nella dinamica: un 27enne residente nella zona si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale di Nola nel cuore della notte con una ferita da arma da taglio all’addome. Il ragazzo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato. Non risulta essere in pericolo di vita. Nessun elemento a disposizione per chiarire la dinamica. I carabinieri della stazione di Marigliano, intervenuti in ospedale, indagano per ricostruire l’evento.