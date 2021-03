in foto: Immagine di archivio

“Le misure messe in campo dal Governo per sostenere tutte le categorie produttive del Paese in questa lunga, difficile fase di crisi sanitaria, sociale ed economica sono significative ma ancora insufficienti, e in qualche caso sbagliate. Un esempio: il Decreto Sostegni, approvato nei giorni scorsi, consente alle imprese edili di licenziare già dal primo luglio prossimo, e blocca invece i licenziamenti fino al 31 ottobre solo nei settori non provvisti di Cigo". A lanciare l'allarme per le aziende della Campania è Massimo Sannino, responsabile Filca-Cisl Campania, il sindacato dell'edilizia.

"Sostenere l'accesso al credito per le ditte"

"Una scelta discutibile – prosegue Sannino – che ci preoccupa tantissimo, vista la situazione delle costruzioni, in crisi profonda oramai da 12 anni. Ma c’è un’altra emergenza che va affrontata con coraggio e determinatezza: l’accesso al credito delle aziende. Ci imbattiamo quotidianamente in tantissimi casi di imprenditori edili che non riescono a ripartire per mancanza di liquidità, o non hanno accesso ai finanziamenti per cavilli burocratici o per problemi con gli istituti di credito. Troppo spesso le banche non sono in grado di sostenere le imprese, di dare fiducia agli imprenditori, di consentire alle aziende di ripartire. È il frutto di uno schema vecchio e non più adatto alla situazione attuale. Attuare una vera riforma del sistema creditizio, mettere le banche nelle condizioni di sostenere e rilanciare il tessuto produttivo edile non può che portare benefici a tutti: aziende, lavoratori, ma anche la comunità, che attende impaziente opere annunciate da anni. Se finalmente ripartiranno i cantieri, e i provvedimenti del Governo fanno ben sperare, sarebbe un errore gravissimo farci trovare impreparati”.