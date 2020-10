in foto: Il centro dei pacchi alimentari del Comune di Napoli durante il lockdown

A Somma Vesuviana tornano i numeri verdi ai quali chiamare per avere la spesa e i medicinali a casa, come durante il lockdown. Ad annunciarlo è il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. Con l'aumento dei contagi in Campania e migliaia di persone chiuse in casa in isolamento fiduciario, perché positivi asintomatici non gravi, aumenta anche la domanda di aiuto, soprattutto per i nuclei familiari dove tutti i componenti sono positivi e non possono uscire di casa per fare la spesa e dove non ci sono parenti o amici che possano aiutare. La rete della solidarietà è già scattata, come accaduto durante i mesi neri del lockdown a marzo a aprile.

A Somma Vesuviana tornano i pacchi alimentari per il Covid

Per aiutare le famiglie in difficoltà durante il lockdown in Campania sorsero molte iniziative spontanee di volontari e associazioni, con numeri di telefono dedicati per portare spesa e farmaci a casa. Tra le varie iniziative, il centro di raccolta dei pacchi alimentari donati da privati e Protezione Civile, alla Mostra d'Oltremare, organizzato dal Comune di Napoli, e il paniere solidale. “I soggetti positivi assolutamente – scrive il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno – non sono autorizzati ad uscire dalla propria abitazione. Le seguenti associazioni di protezione civile, sono disponibili ad aiutare la popolazione affetta da Covid, che ha bisogno di ritirare farmaci e/o generi di prima necessità:

Protezione Civile Corpo Volontari di Pronto Intervento : 081.8995906 dalle ore 09:00 alle 21:00

: dalle ore 09:00 alle 21:00 Cobra 2: 081.8996340 dalle ore 17:00 fino alle 21:00

dalle ore 17:00 fino alle 21:00 Dalla prossima settimana sarà disponibile la Croce Rossa nei giorni di martedì, giovedì e sabato al nr. 3312339074 dalle ore 17 in poi.

"Per eventuali richieste di generi di prima necessità – conclude il primo cittadino nella nota – potete contattare gli esercizi commerciali sul territorio comunale, i quali sono ben lieti di portarveli presso le vostre abitazioni”.