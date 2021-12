Covid, scuole chiuse a Benevento, studenti contro Mastella: “Vogliamo tornare in classe” “No alla chiusura delle scuole”: gli studenti degli istituti superiori di Benevento scrivono una lettera al sindaco Clemente Mastella.

A cura di Pierluigi Frattasi

Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

"No alla chiusura delle scuole". Gli studenti degli istituti superiori di Benevento scrivono una lettera al sindaco Clemente Mastella, per esprimere il loro "malcontento e disaccordo in merito all’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole nei giorni 20, 21 e 22 dicembre". Il primo cittadino sannita, infatti, il 18 dicembre scorso, aveva annunciato un'ordinanza per sospendere le lezioni in presenza nelle scuole, a fronte dell'aumento del 13% dei casi in una settimana. Il sindaco Mastella aveva ritenuto il provvedimento come necessario con la speranza che chiudere le scuole in anticipo sulle vacanze natalizie potesse aiutare a piegare la curva della trasmissione.

La lettera dei liceali a Mastella

In una lettera al sindaco Mastella, firmata dai rappresentanti di istituto e di consulta, gli studenti di 8 istituti superiori (Liceo scientifico G. Rummo, IIS-Galilei/Vetrone, IIS Guacci, IPSAR Le Streghe, IT Industriale Lucarelli, IS Palmieri Rampone Polo, IS Virgilio, Liceo P.Giannone) scrivono che: "In mancanza di sufficienti dati relativi alla trasmissione del virus all’interno delle scuole superiori di secondo grado, e in mancanza di ulteriori e paralleli interventi restrittivi, la suddetta ordinanza è ritenuta ingiustificata e deleteria, sia sul piano strettamente formativo, in quanto nega agli studenti la possibilità della didattica in presenza, sia e soprattutto sul piano morale e simbolico, in quanto mostra l’infima considerazione che la politica ha della scuola, costringendola a chiudere quando contemporaneamente altre attività che non richiedono nemmeno il fondamentale uso della mascherina, come le discoteche, rimangono operative". Gli alunni chiedono al sindaco "un intervento immediato".

Interrogazione del consigliere regionale Mortaruolo all'Asl

"Questa mattina – scrive Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Lavoro, Turismo e Attività Produttive della Campania – ho indirizzato al Direttore Generale dell'ASL di Benevento una richiesta per conoscere il quadro della situazione epidemiologica nella città di Benevento a seguito dell'ordinanza firmata dal sindaco di Benevento che ha disposto la sospensione delle attività didattiche negli istituti scolastici. Non comprendendo il senso del provvedimento assunto dal primo cittadino e il malcontento che lo stesso ha generato sia tra gli studenti che tra i genitori, sostenuto anche da una richiesta di delucidazioni da parte del gruppo consiliare di Civico 22, mi sono attivato per chiedere all'ASL un approfondimento sui dati della diffusione del contagio nelle scuole superiori. Al contempo Mastella deve spiegare come sia possibile adottare una misura così restrittiva, fuori dalle determinazioni del Governo e della Regione, considerando che attualmente siamo zona bianca".