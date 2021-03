"Ad Ischia ci sono circa 90 positivi al Coronavirus. All'Ospedale Rizzoli non ci sono criticità. La Zona Rossa mortifica le poche attività aperte nel periodo invernale". Non ha dubbi il sindaco dell'Isola verde, Enzo Ferrandino, che ha inviato una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Chiediamo misure meno severe, come la Zona Gialla, per l'Isola di Ischia".

In Campania, oggi, si sono registrati 1.644 nuovi positivi Covid e 41 morti e si è segnato il boom di sintomatici: 505, quasi uno su tre. Nella lettera, inviata questa mattina, il primo cittadino di Ischia chiede misure più coerenti con la situazione epidemiologica isolana (in cui attualmente si contano circa 90 positivi) che è da diverse settimane in controtendenza con i numeri dei contagi del resto della regione. "Non sottovalutiamo la situazione – spiega – ed anzi ribadiamo che bisogna tenere alta la guardia, ma con la zona rossa si mortificano anche le poche attività vive nel periodo invernale. Al momento, pur valutando con attenzione la situazione del nostro unico ospedale, al Rizzoli non si registrano criticità e ritengo quindi che a tutta la nostra isola possano essere applicate le restrizioni meno severe, quelle delle zone gialle".

Sabato scorso, il responsabile dell’Unità di crisi regionale, Italo Giulivo, dirigente capo della Protezione Civile regionale, sulle ragioni dell'estensione della zona Rossa all’intera Regione, comprese le aree con indice epidemico più contenuto, aveva precisato che "la classificazione dell’intera regione in zona rossa è stata disposta con Ordinanza del Ministro della Salute in ragione di parametri adottati a livello nazionale ed applicati per le singole regioni, senza differenziazioni sub regionali. Peraltro, come da noi sostenuto più volte , l’applicazione di misure rigorose anche in zone che presentano indici di contagio inferiori ad altre, risponde ad un’azione di utile prevenzione perché la diffusione sia contrastata prima d’interventi che risultino adottati in modo tardivo, anche in considerazione della maggiore trasmissibilità delle varianti".