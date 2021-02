in foto: Immagine di repertorio

Altre cinque classi di scuole medie ed elementari sono state messe in quarantena in via precauzionale per il Covid19 all'Istituto Comprensivo Giovan Battista Angioletti di Torre del Greco. Nell'Istituto già la scorsa settimana alcuni alunni di quattro sezioni erano risultati positivi al Coronavirus. Sul sito della scuola, quindi, è stato pubblicato l'avviso della dirigente scolastica Rosaria La Priore indirizzato ai docenti e genitori degli alunni interessati per comunicare la disposizione sulla quarantena che durerà due settimane.

Le cinque classi appartengono alla sede centrale di via Giovanni XXII e riguardano la scuola media (tre le sezioni interessate) e il plesso Minnitti dove si trova la scuola primaria, o elementare, (due sezioni). Per gli alunni e i docenti interessati, è stata disposta la collocazione in quarantena obbligatoria per due settimane. "Trascorsi i giorni di quarantena indicati dal Dipartimento di prevenzione di Torre del Greco – scrive la preside Rosaria La Priore nella comunicazione alla platea scolastica – gli alunni delle classi interessate potranno rientrare regolarmente a scuola (senza alcuna giustifica in quanto posti in quarantena). Si precisa che, come si evince dalla comunicazione Asl, un'eventuale volontaria effettuazione del tampone naso-faringeo può essere fatta a partire dal decimo giorno dall'ultimo contatto con il caso positivo".

Solo la settimana scorsa l'istituto comprensivo Giovan Battista Angioletti di Torre del Greco, nei giorni 28 e 29 gennaio, era stato chiuso per consentire gli interventi di sanificazione di tutti gli ambienti dopo che in quattro classi si erano verificati casi di positività al Coronavirus tra alunni e insegnanti. Lo ha comunicato l'istituto con una circolare, inviata ai genitori degli studenti e al personale dell'istituto, a firma del dirigente scolastico Rosaria Lo Priore: "Si comunica – era scritto nella circolare – che nei giorni 28 e 29 gennaio 2021 l’Istituto resterà chiuso per sanificazione straordinaria in tutti i plessi, in seguito ad alcuni casi di positività a Covid Sars 19. Le attività didattiche non saranno interrotte ma continueranno a distanza con orario già applicato precedentemente".