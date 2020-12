Superati i 20mila guariti dal Coronavirus a Napoli dall'inizio della pandemia. Ma ci sono ancora 13.634 i residenti a Napoli attualmente positivi al Coronavirus: 329 contagiati e 9 morti in più in 2 giorni, rispetto a lunedì 21 dicembre. Dei positivi attivi, 358 sono ricoverati in ospedale, di cui 25 in terapia intensiva, mentre altri 13.276 sono in isolamento a casa. I deceduti totali dall'inizio della pandemia, invece, hanno raggiunto quota 773, 9 in più rispetto a due giorni fa, quando erano 764. I guariti totali invece salgono a quota 20.670. Mentre il totale dei positivi ad oggi da marzo è di 30.077. Questi i dati diffusi dal Comune di Napoli nell’ultimo bollettino aggiornato ad oggi, basato sui numeri comunicati dall’Asl Napoli 1 Centro. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati dei “ricoverati in ospedale” e di quelli “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro. Il prossimo bollettino sarà diffuso venerdì 25 dicembre.

Il picco di contagi della seconda ondata un mese fa

I numeri confermano quindi il calo della curva avviato nel mese di dicembre, confermando il trend degli ultimi bollettini. Esattamente un mese fa, il 23 novembre scorso, si è raggiunto il picco di residenti contagiati a Napoli durante la seconda ondata Covid19, con 19.916 casi attivi, di cui 19.533 in quarantena, 383 ricoverati e 34 in terapia intensiva, con un aumento di 1.421 casi in più in 3 giorni. Da allora, poi, la curva ha cominciato una progressiva discesa. In un mese i positivi attivi in città sono diminuiti di quasi 6mila unità. Se sarà confermato il trend in calo della curva anche nei prossimi giorni, secondo gli esperti, il tasso di positività potrebbe scendere sotto il 2%, segnando quindi l'uscita dal tunnel della seconda ondata. Resta tuttavia la preoccupazione per il possibile diffondersi anche in Italia della variante inglese. Proprio per scongiurare questo rischio, il Governo ha chiuso i voli per la Gran Bretagna. Il 27 dicembre, intanto, si terrà anche a Napoli il Vaccino Day, con la somministrazione delle prime dosi di Pfizer.