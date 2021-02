Sono 4.704 i cittadini residenti a Napoli attualmente positivi al Coronavirus, di questi 110 sono ricoverati in ospedale, di cui 10 gravi in terapia intensiva. Mentre 4.594 sono in isolamento a casa. Questi i numeri del bollettino del Comune di Napoli, pubblicato oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, basato sui dati dell'Asl Napoli 1 Centro. Si tratta di 1.296 casi in più rispetto all'ultimo bollettino diramato una settimana fa, mercoledì 10 febbraio 2021. Nel complesso, hanno raggiunto quota 45.203 i contagiati a Napoli città dall'inizio della pandemia, a marzo dello scorso anno, mentre sono 39.357 i guariti e 1.142 invece i deceduti totali.

In una settimana, quindi, si contano 1.923 guariti, mentre i ricoverati in ospedale sono scesi di 6 unità. Resta invariato il numero di persone in terapia intensiva. I deceduti in 7 giorni sono stati 25. Rispetto alle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione Civile regionale, a Napoli città si contano 85 cittadini residenti nuovi positivi al Covid19. La situazione dei contagi Covid19 per la Città di Napoli è aggiornato a oggi mercoledì 17 febbraio. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati dei “ricoverati in ospedale” e di quelli “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi dall'ASL Napoli 1 Centro. Il prossimo bollettino sarà diffuso mercoledì 24 febbraio.

Sull'ipotesi di provvedimenti di chiusura delle piazze per il Covid19, dopo la folla sul lungomare nel weekend e nel giorno di Carnevale, il sindaco Luigi De Magistris ha commentato a Canale 9: "Se non vogliamo che le persone camminino per strada allora si deve togliere la zona gialla. Se non vogliamo vedere quelle immagini perché riteniamo che siano pericolose sul piano sanitario esistono le misure più adeguate che sono la zona arancione o la zona rossa, ma se i parametri sono da zona gialla non bisogna criminalizzare chi legittimamente cammina o entra in un bar o in un ristorante".