A Napoli si inaugurano altri 3 centri vaccinali contro il Coronavirus nei prossimi giorni, che si aggiungeranno al Vaccine Center della Mostra d'Oltremare, già attivo da gennaio. I nuovi hub saranno al Bosco di Capodimonte, alla Stazione Marittina e al Museo Madre, per una capacità massima di 3.800 vaccinazioni al giorno, che si aggiungeranno alle 4.500 potenziali del polo fieristico di Fuorigrotta. Si tratta della capacità massima di vaccinazione, attualmente si viaggia su numeri inferiori, perché tutto dipende dalla quantità di dosi fornite dalle aziende produttrici, al momento non ancora a regime. La sospensione provvisoria della somministrazione di Astrazeneca in Italia, ha ridotto anche il numero di dosi disponibili per il mese di marzo. Attualmente si andrà avanti con i vaccini Pfizer e Moderna, nell'attesa dello sblocco di Astrazeneca, al termine degli studi. Mentre a breve potrebbe aggiungersi anche il vaccino Janssen di Johnson & Johnson.

Arrivano altri 21 box vaccinali

I centri di somministrazione dei vaccini nell'Asl Napoli 1 Centro quindi aumentano. I 3 nuovi hub avranno una dotazione complessiva di 21 box vaccinali, che si aggiungono ai 15 della Mostra d'Oltremare. Ogni hub sarà punto di riferimento vaccinale per i quartieri circostanti.

L'hub vaccinale della Fagianeria nel Bosco di Capodimonte verrà consegnato giovedì della prossima settimana e disporrà di 7 box vaccinali, per una capacità massima di 1.300 vaccinazioni al giorno. Ciascuno sarà dotato di medico e infermiere. Si entrerà da Porta Miano dove c'è il parcheggio esterno. Una navetta consentirà di raggiungere la Fagianeria, edificio storico, che era stato completamente ristrutturato e per il quale si stava immaginando, prima del Covid, un futuro di ristorazione. Ora è dedicata ai vaccini mentre tutto il bosco è chiuso, come il Museo di Capodimonte, in zona rossa. Previsti biglietti scontati per chi si vaccinerà alla riapertura. A questo hub faranno riferimento oltre a Capodimonte anche i quartieri di Miano, Scampia e Secondigliano.

Il centro vaccinale del Museo Madre, già pronto, abbraccerà invece la platea del centro storico. L'hub si trova nel primo salone all'ingresso ed è dotato di 4 box per un massimo di 700 vaccinati al giorno. L'accesso ai box sarà costellato dalle foto dei maestri Mimmo Jodice, Luciano Romano e Sergio Fermariello. Il Museo attualmente è chiuso a causa della zona rossa. Previsti biglietti scontati alla riapertura per chi si vaccina.

Il terzo centro vaccinale è alla Stazione Marittima in piazza Municipio. Qui ci saranno 10 box per un massimo di 1.800 vaccinazioni al giorno.