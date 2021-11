Corso Vittorio Emanuele senza elettricità per 7 ore venerdì 19 novembre, zona e orari Stop di 7 ore all’erogazione della corrente elettrica al Corso Vittorio Emanuele, il 19 novembre 2021, per consentire i lavori dell’E-Distribuzione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Stop all'erogazione della energia elettrica per 7 ore al Corso Vittorio Emanuele, domani, venerdì 19 novembre 2021, dalle ore 9 alle 16, per consentire i lavori di manutenzione di E-Distribuzione. Interessati i civici da 440 a 444, da 437 a 443, d437, 445 e 446. L'E-Distribuzione spiega che durante i lavori l'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invita a non commettere imprudenze e comunque prega di non utilizzare gli ascensori durante il periodo dei lavori.

La scorsa settimana, nella stessa zona, si è verificato un grosso blackout, per un guasto tecnico ad una cabina di E-Distribuzione che si trova nei pressi del Parco del Pino, dove sono saltati alcuni fusibili. Una donna è rimasta bloccata nell'ascensore di un condominio ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per salvarla. Immediato l'intervento dei tecnici dell'E-Distribuzione, che hanno riparato il guasto e ripristinato l'erogazione dell'energia elettrica passando prima su delle linee deviate, in modo da anticipare il ripristino, e procedendo poi alla riattivazione della corrente mano a mano che venivano sostituiti i fusibili danneggiati.

L'elettricità è stata progressivamente riattivata nei vari condomini a partire dalle 20,30, dopo circa 2 ore di stop. Il guasto ha interessato l'impianto elettrico che alimenta i condomini privati, gestito dall'E-Distribuzione, ma non quello pubblico, gestito dalla Citelum per conto del Comune di Napoli. I lampioni della pubblica illuminazione, infatti, sono rimasti in funzione, mentre sono rimasti senza elettricità diversi condomini della zona.