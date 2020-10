Positiva al Coronavirus la consigliera comunale di Napoli, Maria Caniglia, presidente della commissione Welfare. La consigliera aveva partecipato ai lavori dell'assemblea l'ultima volta nella riunione del 29 settembre, ma era assente giustificata a quella di ieri. Caniglia è la seconda consigliera comunale positiva, dopo il caso di Mario Coppeto, contagiato dal Covid la scorsa primavera e poi guarito completamente dopo il ricovero in ospedale. A comunicare la sua positività al Coronavirus è stata la stessa Caniglia con un messaggio sul suo profilo Facebook. A Caniglia arrivano gli auguri di pronta guarigione da parte del presidente del consiglio comunale Alessandro Fucito: “La consigliera Maria Caniglia – dice Fucito – con grande senso di responsabilità da giorni aveva già deciso di non partecipare ai lavori consiliari, nell'attesa dell'esito del tampone, a differenza di altre personalità in Italia. A lei va la vicinanza di tutto il consiglio comunale affinché guarisca presto”.

Maria Caniglia: “Affronterò anche questa”

“Dopo la campagna elettorale, a tutela della salute di tutti – scrive Maria Caniglia – ho effettuato spontaneamente più test. Purtroppo l'ultimo ha dato esito positivo. Affronterò anche questa”. Caniglia, infatti, è stata candidata alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre scorsi nella lista “Fare democratico”. Al Comune di Napoli invece è stata eletta nel 2016 con la lista civica “Ce simme sfasteriati”, a sostegno del sindaco Luigi De Magistris. La consigliera infatti durante la campagna elettorale per le regionali ha fatto più volte il test per il Coronavirus sempre negativo finora.