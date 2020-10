Chiusa per sanificazione anti-Covid la scuola elementare e media IC 76esimo Circolo Didattico “F.Mastriani” di via Gorizia a Poggioreale, che si trova a pochi passi dal Tribunale di Napoli. Lo ha comunicato il dirigente scolastico Annamaria Franzoni: “Le attività didattiche – oggi 14 ottobre – saranno sospese per sanificazione, concordata col Dipartimento di Prevenzione dell'Asl. Saranno chiuse la scuola primaria sede centrale e plesso Poggioreale 80 e tutte le classi della secondaria di I grado. La scuola dell'Infanzia sia nel plesso Gesmundo che nel plesso Poggioreale funzioneranno regolarmente”. Si tratta di attività indispensabili per poter ripristinare già da subito le attività in presenza a scuola. Negli scorsi giorni anche altre scuole sono state sanificate dopo l'emergere di casi di Coronavirus tra gli studenti o i docenti.

All'istituto Sauro di Secondigliano, sospesa e poi ripristinata la merenda

All'Istituto Comprensivo 61 “Sauro-Errico-Pascoli” di viale delle Galassie a Secondigliano, dove negli scorsi giorni sono emersi alcuni casi positivi al Covid19 tra gli studenti, il preside Piero De Luca ha deciso prima di sospendere la pausa della merendina dei bimbi, poi dopo le richieste delle famiglie ha ripristinato la merenda: “Si comunica che, a partire da giovedì 15 ottobre 2020 – scrive il dirigente scolastico – sarà ripristinato il momento della pausa merenda per i bambini della Scuola Primaria, sia a tempo normale che a tempo pieno. Si sottolinea peraltro che tale pausa va svolta nel pieno rispetto delle norme antiCovid, ovverosia nel massimo ordine, rigorosamente seduti nei propri banchi e senza poter scambiare alcunché con i propri compagni. Come anche in passato, le merendine dovranno essere rigorosamente confezionate, non essendo ammesso introdurre a scuola autoproduzioni domestiche”. Soddisfatto Franco Canfora, segretario regionale Fialps: “Prendiamo atto della esaustiva risposta per quanto riguarda ripristino pausa merenda scuole primarie – scrive – che soddisfa i genitori. Nei prossimi giorni interverremo presso l'assessore del ramo per la questione personale scolastico da inserire nei plessi ed aumentare cosi la sicurezza sui luoghi ai bambini e al personale docente”.