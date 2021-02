Con i 2.561 nuovi positivi al coronavirus (di cui 352 identificati con test antigenico rapido e 2.209 con tampone molecolare) di oggi, 28 febbraio, sale a 267.619 i casi riscontrati in Campania dall'inizio dell'epidemia (dei quali 6.102 individuati con test antigenici rapidi). I dati, contenuti nel bollettino odierno, sono relativi come di consueto ai test effettuati nella giornata di ieri, quando sono stati analizzati 24.368 tamponi, di cui 4.234 antigenici (complessivamente i tamponi analizzati sono 2.935.448, di cui 108.045 antigenici)​

La Campania, con un Rt pari a 1.04, in base all'ultima classificazione per rischio resta zona arancione Covid. Dei 2.209 nuovi positivi identificati con tampone molecolare, 2.030 sono asintomatici e 179 sintomatici. Rispetto al bollettino precedente si registrano 524 guarigioni (in totale 186.318). Continua a crescere anche il numero dei decessi: sono morte altre 5 persone (4 nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza ma registrata ieri), portando il totale dei decessi relativi al coronavirus a 4.278 dall'inizio dell'epidemia.

In base agli ultimi dati disponibili le persone ricoverate in ospedale per Covid sono 1.471, di cui 1.341 (+40 rispetto al bollettino di ieri) in degenza ordinaria (su 3.160 disponibili, tra offerta pubblica e privata) e 130 (-8) in Terapia Intensiva (su 656 disponibili in regione); le persone sottoposte a isolamento fiduciario domiciliare sono 77.023 (+2.000). Complessivamente in Campania gli attualmente positivi sono 77.023 (+2.032); la regione si conferma la prima in Italia per numero di attualmente positivi, seguita dalla Lombardia (66.341) e dall'Emilia-Romagna (42.678).