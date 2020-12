Sono 1.080 i nuovi casi di coronavirus in Campania, in base all'ultimo bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi Covid regionale, diffuso nel pomeriggio di oggi, 8 dicembre. I dati sono relativi alla giornata di ieri. Sono stati effettuati 12.360 tamponi, portando il totale dall'inizio dell'epidemia a 1.721.240 tamponi. In Campania il numero dei contagiati è complessivamente di 167.433 persone. Dei nuovi positivi, 73 sono sintomatici e 1.007 sono asintomatici, ovvero non presentano sintomi da Covid-19. Nel bollettino anche l'aggiornamento dei guariti (66.604 in totale, 2.575 della giornata di ieri) e dei decessi (2.064 dall'inizio dell'epidemia, 35 registrati ieri, di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 24 in precedenza ma registrati ieri).

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, la Regione comunica che sono presenti, tra offerta pubblica e privata, 3.160 posti letto dedicati alla degenza ordinaria Covid, dei quali 1.898 sono occupati. Sul territorio campano sono infine 656 le Terapie Intensive (complessivamente, per pazienti Covid e non Covid) e di queste 140 sono occupate da pazienti Covid.

La curva dei contagi appare stabile (i nuovi positivi di ieri erano stati 1.060), il numero dei nuovi casi è nettamente più basso rispetto alle settimane precedenti. Da domenica scorsa la Campania non è più zona rossa ma è diventata zona arancione Covid, ovvero area a rischio moderato alto. Non è quindi più obbligatorio restare in casa (seppur resti raccomandato) e c'è la libera circolazione entro i confini comunali; resta in vigore il coprifuoco, dalle 22 alle 5. Tutti gli altri spostamenti (verso altre province o regioni o durante l'orario del coprifuoco) devono essere motivati, per lavoro, scuola, salute, necessità o urgenza. Da domenica i negozi hanno potuto riaprire, mentre restano ancora chiusi bar e attività di ristorazione in genere (con possibilità di asporto e consegna a domicilio). Qui nel dettaglio cosa cambia per la Campania con il passaggio a zona arancione Covid.