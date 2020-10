Dopo giorni in cui si è registrato un aumento importante dei casi di Coronavirus in Campania, nelle ultime 24 ore si è invece registrata una leggere flessione: sono 664 i nuovi casi all'interno della regione, come reso noto dall'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi; i nuovi casi sono emersi dall'analisi di 9.031 tamponi. Dall'inizio della pandemia, dunque, sale a 17.897 il numero complessivo delle persone che sono risultate positive al Coronavirus, mentre i tamponi analizzati sono 673.472. Nelle ultime 24 ore, purtroppo, si registrano anche due morti, che fanno salire il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia a 477. Infine, si segnalano pochi guariti rispetto agli altri giorni: sono solo 68 nelle ultime 24 ore; il totale è di 7.229. Nonostante la lieve flessione, il numero di nuovi positivi conferma il periodo nero della Campania, che solo nel mese di settembre ha fatto registrare oltre 5mila nuovi casi di Coronavirus.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi

Il trend negativo della pandemia di Coronavirus in Campania emerge anche dal numero dei ricoverati negli ospedali: sono 576 le persone ricoverate per Covid nei reparti ordinari, mentre sono 63 i ricoverati in Terapia Intensiva, il numero più alto in Italia; sono 8.958 invece le persone in isolamento domiciliare, che non presentano sintomi o che hanno sintomi tali da non richiedere il ricovero in ospedale. Ecco, di seguito, il riepilogo dei dati in Campania: