Allarme Covid nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno, nella zona Nord di Napoli. Chiuse per sanificazione dopo i casi di positività al Coronavirus le scuole Sauro e Berlinguer. Positivi anche tre medici di famiglia della zona, mentre un altro medico di base positivo, purtroppo è deceduto oggi, dopo alcuni giorni di ricovero. A settembre nella zona si è registrata purtroppo un'impennata di contagi. I motivi possono essere tanti, dalla frequentazione di luoghi pubblici, come le palestre, alla ripresa della scuola dove si stanno registrando negli ultimi giorni diversi casi, a rischio anche gli ambulatori di frontiera dei medici di famiglia, ma anche cerimonie e comunioni che si sono tenute questo mese. Non bisogna colpevolizzare nessuno, perché il virus colpisce indistintamente, ma l'invito delle istituzioni è rivolto a tutti ad usare tutte le precauzioni: dalle mascherine al distanziamento sociale.

Proprio nelle scorse ore, purtroppo, si è registrato il decesso di un medico di famiglia che aveva lo studio in via del Cassano, a Secondigliano. Sotto osservazione ci sono proprio gli ambulatori dei medici di famiglia, la frontiera che funge da primo filtro verso i potenziali pazienti affetti dal Covid19, dove spesso ci si può ritrovare pazienti senza prenotazione e senza mascherina, con sintomi assimilabili al Covid19 come febbre e difficoltà respiratorie. Dopo i casi delle due alunne positive alla Scuola Sauro, si sono registrati contagi anche all'Istituto Comprensivo Statale 80 Circolo Berlinguer, dove oggi sono rimaste chiuse alcune aule della scuola elementare per effettuare la sanificazione dei locali, come comunicato dal dirigente scolastico Francesco Bianchi.