Sono 1.843 i residenti nella città di Napoli attualmente positivi al Coronavirus, secondo l'ultimo bollettino bisettimanale del Comune aggiornato a martedì 29 settembre 2020. Si tratta di 207 casi in più, in 4 giorni, rispetto all'ultimo bollettino diffuso venerdì 25 settembre. Dei 1.843 positivi attivi, 91 sono ricoverati in ospedale, di cui 9 in terapia intensiva, mentre il grosso della cifra, 1.752 sono in isolamento a casa, perché asintomatici o pauci sintomatici, che non necessitano l'ospedalizzazione. I deceduti per Covid19 dall'inizio della pandemia sono 153. In totale, da quando è scoppiata l'epidemia del Coronavirus a Napoli si contano 3.252 positivi e 1.256 guariti, che sono risultati negativi a due tamponi consecutivi. Il numero dei contagiati ha subito un'impennata nel mese di settembre. Il 28 agosto i positivi totali erano 1.554 dall'inizio della pandemia, meno della metà di adesso, e i positivi attivi in quel momento erano 516, 1.300 in meno di oggi. In un mese si sono avuti anche 7 morti residenti a Napoli per Covid19. L'incremento del numero dei positivi è dovuto anche al maggior numero di tamponi e test sierologici che si sono effettuati dopo il 12 agosto quando è partito lo screening di massa sui vacanzieri di ritorno in Campania, per la maggior parte i nuovi positivi sono risultati asintomatici.

Allerta sui dati dei contagi dopo la riapertura delle scuole

Il resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, è aggiornato a oggi martedì 29 settembre. Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro. Il prossimo bollettino sarà diffuso venerdì 2 ottobre. C'è molta attenzione sui dati che emergeranno dal prossimo bollettino, che sarà maggiormente indicativo della possibilità di un aumento di contagio dopo la riapertura delle scuole avvenuta nella maggioranza dei casi a Napoli lunedì 28 settembre. Il bollettino pubblicato ieri dal Comune, infatti, ad un solo giorno dalla riapertura della maggioranza degli istituti non è ancora indicativo, essendo trascorso troppo poco tempo per l'eventuale incubazione del virus. L'impatto dei contagi che si stanno registrando in questi giorni nelle scuole napoletane, infatti, si potrà avere soltanto con i prossimi bollettini di venerdì e martedì.