Coprono le targhe delle auto con le mascherine anti-Covid per entrare nella Ztl: denunciati Denunciati due ventenni che stavano cercando di eludere le telecamere della Ztl di Nisida. Ai baretti di Chiaia denunciato 20 enne con pistola scenica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Coprono la targa dell'auto con una mascherina chirurgica, di quelle utilizzate durante la pandemia del Covid19, per entrare nella Ztl di Nisida. Ma sono beccati dai carabinieri della locale compagnia. Nei guai due giovani, uno di 20 anni, l'altro di 24, sorpresi a bordo delle loro rispettive auto in via Nisida, nel tentativo di eludere il controllo al passaggio del varco Ztl avevano coperto le targhe con delle mascherine chirurgiche. I due sono stati denunciati, in quanto si tratta di un reato penale, non una “semplice” contravvenzione al codice della strada.

L'episodio è avvenuto nelle scorse ore, quando i carabinieri erano impegnati nei controlli notturni sulla movida partenopea. I militari dell'Arma hanno condotto verifiche anche nei quartieri dei by night Chiaia e San Giuseppe, fino alle località di Mergellina e Coroglio. Impegnati, fino alle prime luci dell’alba, i carabinieri della compagnie Napoli Centro e Bagnoli supportati dai militari del reggimento Campania.

Gira tra i baretti di Chiaia con una pistola scenica: denunciato

A Chiaia i carabinieri hanno denunciato un 23enne napoletano già noto alle forze dell’ordine sorpreso – in vicoletto Belledonne – in possesso di una pistola scenica priva del tappo rosso, carica di 5 cartucce e con un colpo in canna. Nelle tasche del 23enne anche 4 dosi di marijuana e la somma di 30 euro in banconote di piccolo taglio. Sempre nel quartiere del centro i militari hanno sorpreso e denunciato 4 parcheggiatori abusivi con recidiva nel biennio e segnalato alla Prefettura 7 ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.

Diverse le sanzioni al codice della strada con 7 scooter che sono stati sequestrati. Sanzionato anche un parcheggiatore abusivo ed elevato 9 contravvenzioni al codice della strada ad altrettanti centauri indisciplinati.