Controlli agli ambulanti: sequestrati migliaia di borse e occhiali falsi tra via Toledo e Lungomare La Polizia Municipale ha sequestrato migliaia di oggetti contraffatti: borse, portafogli, cinture, cover per cellulari, foulard, guanti e cappellini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Controlli sui venditori ambulanti abusivi al centro storico e sul lungomare di Napoli. La Polizia Municipale ha sequestrato centinaia di borse false, portafogli, cinture, cover per cellulari, foulard e cappellini contraffatti. Il blitz dei caschi bianchi ha interessato diverse strade del centro, da via Toledo a piazza Montesanto, nella zona dello shopping, al Lungomare, con via Nazario Sauro, via Cesario Console e piazza Municipio lato Porto. L'operazione è stata condotta dal personale dell’ Unità Operativa territoriale in collaborazione con le Unità Specialistiche di Polizia Giudiziaria e di Tutela Ambientale.

Scattate 8 denunce per contraffazione a carico di ignoti. Nel maxi-sequestro, gli agenti della Municipale hanno trovato 110 borse false, 105 portafogli, 700 cover per cellulari, 161 cinture, 72 foulard, 10 paia di guanti e 70 berretti. Si è inoltre proceduto al sequestro amministrativo di 1.000 paia di occhiali e 500 cover per cellulari privi di marchio.

Al Vasto rimossi veicoli in sosta vietata coi carri gru

Personale della Polizia Locale di Napoli appartenente all’U.O. San Lorenzo è intervenuto per controlli di Pozilia Stradale e di Polizia Amministrativa su tutta l’area del Vasto ovvero in via Nazionale, Piazza Nazionale, Piazza Salerno, via Padova, via Bari, unitamente a personale del Commissariato P.S. Vasto Arenaccia, agli ausiliari al traffico dell’ANM con l’impiego di carri gru. Nel complesso sono state impiegate 14 unità, 4 autoradio della Polizia Locale, 4 pattuglie della Polizia di Stato e 20 unità dell’ANM. Su strada tre i carri gru e un autocarro per i veicoli sequestrati con i quali si è provveduto a rimuovere forzatamente le auto in sosta vietata.

Nello specifico sono stati elevati 438 verbali al Codice della strada non contestati, 16 verbali contestati per mancata revisione, mancanza copertura assicurativa e modalità varie di sosta vietata. Sono stati prelevati dieci autoveicoli per sosta vietata, cinque i veicoli sequestrati per mancanza copertura assicurativa con recidiva. Due i veicoli sequestrati perché sorpresi a circolare nonostante il vincolo del fermo amministrativo, sei i verbali elevati per mancanza della prescritta documentazione al seguito, 21 i veicoli sottoposti a controllo e 88 le persone controllate di cui 19 con precedenti di Polizia.