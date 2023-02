Colpito in faccia con le chiavi, 39 enne in ospedale con trauma cranico: orrore a Mergellina La vittima aggredita da sconosciuti a Mergellina, nella zona del Lungomare di Napoli, ieri sera. Trasportato all’ospedale Pellegrini: un mese di prognosi. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Colpito violentemente in faccia con delle chiavi, un 39 enne è finito in ospedale con un trauma cranico e un mese di prognosi per la guarigione. Un'aggressione violentissima consumatasi ieri, sabato 18 febbraio 2023, in tarda serata nella zona di Mergellina, sul lungomare di Napoli. La vittima, un immigrato di 39 anni, di origini senegalesi, regolare sul territorio italiano, sarebbe stato aggredito mentre si trovava in strada da alcuni sconosciuti, per motivi ancora da chiarire. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che l'ha trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca. Qui, il ferito ha ricevuto le prime cure mediche del caso.

Vittima al Pellegrini: un mese di prognosi

Il personale sanitario lo ha refertato e gli ha prescritto 30 giorni di prognosi per la guarigione. I medici, infatti, gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli che sono intervenuti presso il Pronto Soccorso del Pellegrini e stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima sommaria ricostruzione l’uomo sarebbe stato ferito in via Mergellina da alcuni sconosciuti. Lo avrebbero colpito al volto anche con alcune chiavi. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare e identificare i responsabili dell'aggressione. Soltanto nelle prossime ore si potrà definire meglio quanto avvenuto e cercare di capire cosa possa aver scatenato la furia degli assalitori.