Claudio Baglioni torna in concerto al Teatro San Carlo: lo show il 7 novembre 2022 Biglietti in vendita sulle piattaforme online dal 6 settembre. Il cantante aprirà il tour Dodici Note Solo Bis.

A cura di Pierluigi Frattasi

Claudio Baglioni torna in concerto al Teatro San Carlo di Napoli. Appuntamento il 7 novembre 2022, alle ore 21,00, per la tappa del nuovo tour Dodici Note Solo Bis. Dopo il grande successo della scorsa primavera, il grande cantautore italiano torna a Napoli ancora una volta ospite del Massimo Lirico partenopeo. I biglietti per assistere allo spettacolo saranno in vendita da martedì 6 settembre sulle piattaforme online Ticketone e Vivaticket, a partire dalle ore 16,00.

A maggio i biglietti esauriti in 6 minuti

C'è grande attesa tra i fans napoletani di Baglioni. In tanti il 16 maggio scorso non sono riusciti ad accaparrarsi un posto per assistere allo spettacolo dal vivo. I biglietti in vendita, infatti, in quell'occasione, sono stati esauriti in soli 6 minuti. Bisognerà essere molto veloci, insomma per riuscire ad acquistare il biglietto e non restare a bocca asciutta, come accaduto purtroppo a tanti in occasione delle pre-vendite per il concerto dei Coldplay allo stadio Maradona.

Un evento speciale quello dello scorso maggio, considerando che ricadeva nello stesso giorno del 71esimo compleanno di Baglioni, in coincidenza con la 71esima tappa del tour. Il cantante romano tornava al San Carlo, peraltro, dopo 21 anni.

L’ultima volta aveva solcato il palco del Massimo Lirico nel 2001 per il tour “InCanto tra pianoforte e voce. “Dodici Note Solo” ha debuttato il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell’Opera di Roma, ed ha visto Claudio Baglioni, voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 71 teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.