Choc a Fuorigrotta, commerciante trovato morto nel negozio Un uomo di 51 anni si è tolto la vita nel proprio negozio a Fuorigrotta: un amico lo ha ritrovato impiccato dopo che la moglie non aveva notizie da ieri.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Un uomo di 51 anni si è tolto la vita nel proprio negozio a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. A trovare il suo corpo privo di vita è stato un amico, allertato proprio dalla moglie dell'uomo. Stando a quanto ricostruito, l'uomo si è tolto la vita nel suo negozio, impiccandosi. Sul posto è giunta la polizia che ha ascoltato poi l'amico e la moglie, cercando di ricostruire al meglio la vicenda.

Non ha lasciato biglietti né altro: ma ci sarebbero pochissimi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno comunque avviato le indagini di rito: il corpo è stato posto sotto sequestro e trasferito nel Secondo Policlinico di Napoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Probabile che nelle prossime ore venga effettuata anche una autopsia. Da quanto accertato finora, inizialmente la moglie non si era preoccupata per il fatto di non averlo visto rientrare a casa ieri sera, in quanto era già capitato che l'uomo non rincasasse. Quest'oggi invece, non riuscendo ad avere notizie dell'uomo e non riuscendo a rintracciarlo, ha avvertito un amico di famiglia che si è recato nel negozio e lo ha trovato all'interno, impiccato. Gesto che l'uomo ha compiuto probabilmente già la scorsa notte. Sarà poi l'autopsia a fare chiarezza sulla vicenda, ma non sembrerebbero esserci dubbi che si sia trattato di un gesto volontario.