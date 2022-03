Chiuso il Pronto Soccorso del Cardarelli, troppi accessi. Respinti i pazienti non gravi Accettati solo i codici rossi. Siesto (Cisl Sanità): “Già accaduto altre volte, intervenga la Regione. Respinta anche mamma con bimbo disabile”

A cura di Pierluigi Frattasi



Chiuso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli per sovraffollamento. Troppi gli accessi registrati nelle ultime ore, mentre gli spazi sono insufficienti. In gergo tecnico in questi casi si parla di “overcrowding”, cioè una sproporzione tra la domanda di assistenza e i posti o le risorse disponibili. Da ieri sera è scattata così la procedura di chiusura del Pronto Soccorso che sta respingendo i pazienti non gravi. Al momento sono accolti solo i codici rossi, cioè quelli più gravi. Un problema non di poco conto, perché gli altri pazienti devono essere poi dirottati verso altre strutture con posti disponibili per essere curati.

A denunciare questa situazione Salvatore Siesto, della Cisl Fp Sanità Rsu Cardarelli: “Il Pronto Soccorso del Cardarelli è in sovraffollamento. C'è troppa gente e non c'è spazio per accogliere tutti. Ma è permesso l'accesso solo ai codici rossi. È una situazione purtroppo drammatica e che si è verificata già diverse volte in un anno. Sintomi quindi di un problema strutturale. Per questo chiediamo l'intervento del presidente De Luca”. La chiusura, quindi, non dipende dal Covid, ma da un aumento degli accessi al Pronto Soccorso, tornati a numeri elevati, dopo una diminuzione durante la pandemia, quando molte persone restavano a casa o sceglievano di non curarsi al Pronto Soccorso.

Siesto (Cisl Sanità): “Respinta anche mamma con bimbo disabile”

“Bisogna liberare spazi nel Cardarelli – prosegue Siesto – applicando le norme che ci sono in Campania e attrezzarsi per fare in modo di non chiudere il più grande Pronto Soccorso del Sud Italia. Attualmente i pazienti non in codice rosso sono dirottati su altri ospedali. Ma non può continuare così. Stamattina una mamma con un ragazzo disabile, con dei denti rotti, non è stata accettata. I colleghi hanno dovuto applicare la circolare prevista per l'overcrowding. Ma a Napoli abbiamo strutture che hanno posti letto vuoti. Non si comprende perché non si possa mettere a rete il sistema di accoglienza sanitaria”.