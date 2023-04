Centinaia di cartonati abusivi dei giocatori del Napoli in vendita a via Marina: sequestro da 50mila euro Le sagome a grandezza naturale dei calciatori, con logo falso del Napoli, pronte a invadere il mercato nero. Operazione della Polizia Locale. Caccia ai produttori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Centinaia di sagome cartonate “abusive” dei giocatori del Napoli esposte per la vendita in via Marina. Pronte a invadere il mercato nero in vista dei festeggiamenti per il terzo scudetto. Riproduzioni perfette dei campioni azzurri di diverse taglie, anche a grandezza naturale, realizzate in polistirolo, con tanto di marchio registrato della Società Sportiva Calcio Napoli, ma completamente illegali. Falso il logo del Club riprodotto sui cartonati, assente anche la liberatoria da parte della Società per i diritti di immagine.

I cartonati sono stati sequestrati

Tutto il materiale esposto in assenza di titolo autorizzativo. Ma gli agenti della Polizia Locale del nucleo di tutela ambientale hanno scoperto la vendita non autorizzata e sequestrato tutto il materiale, per un valore previsto di circa 50mila euro, che sarebbero arrivati dal guadagno, tutto in nero, che sarebbe stato realizzato in vista dei festeggiamenti per la possibile vittoria del Terzo Scudetto del Napoli.

Caccia ai produttori illegali

Adesso è caccia a chi ha realizzato i “cartonati” contraffatti. Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato le attività per rintracciare i produttori delle sagome. L'operazione dei caschi bianchi è avvenuta in via Alessandro Volta, che fa parte dell'asse costiero. Qui, gli agenti hanno sorpreso un soggetto che sulla strada pubblica esponeva in vendita cosiddetti “cartonati” in polistirolo a grandezza naturale dei calciatori del calcio Napoli, che riportavano riprodotto il marchio della società sportiva, presieduta dal patròn Aurelio De Laurentiis. Nonostante i calciatori professionisti siano persone note, infatti, la legge tutela la loro immagine nei casi dell’utilizzo con finalità unicamente o prevalentemente lucrativa.