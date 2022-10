Catello morto a 16 anni in un incidente, centinaia di ragazzi e palloncini bianchi ai funerali Le esequie oggi presso la Parrocchia Santa Maria dell’Arco di Castellammare di Stabia. A scuola manifestazione con centinaia di studenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Centinaia di ragazzi, striscioni e tantissimi palloncini bianchi lanciati in cielo per ricordare Catello Longobardi, morto venerdì scorso a 16 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale per Agerola, all'altezza di Gragnano. I funerali si sono tenuti questa mattina, presso la Parrocchia Santa Maria dell'Arco di Castellammare di Stabia, la città dove Catello viveva con la sua famiglia, nel quartiere Schito. A celebrare le esequie don Modestino. Ieri, all'Iti "R. Elia" una grande cerimonia con tutti gli alunni e i professori dell'istituto per ricordare il compagno di scuola che non c'è più.

Il saluto della scuola con centinaia di studenti

La scomparsa di Catello ha scosso tutta la comunità, che oggi si è stretta alla famiglia per tributare l'ultimo saluto al giovane. Ieri, era stato effettuato l'esame autoptico sulla salma della vittima, come disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Alle 10, nella scuola che Catello frequentava, l'Iti Elia, si è tenuta la cerimonia di saluto, alla quale hanno partecipato centinaia di studenti e professori commossi. Catello è rimasto vittima di un violento incidente stradale, nel quale lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva dal senso opposto. I suoi compagni di scuola negli scorsi giorni avevano deposto fiori e candele sul luogo dell'incidente.

"Era come un figlio", aveva ricordato la preside negli scorsi giorni, con una bellissima lettera pubblicata sul suo profilo Facebook: "Sei andato via – aveva scritto la docente scolastica – e non ti vedremo più tornare. I tuoi compagni, i docenti, tutti noi, non ti incontreremo più nei corridoi, in palestra, nei laboratori. La strada ti ha portato via. Un incidente, un attimo…E il cuore è straziato".