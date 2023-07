Caserma dei vigili chiusa a Poggioreale, raid nella notte: rubati gli attrezzi dai furgoni comunali I ladri sono entrati nel parcheggio e hanno portato via le attrezzature di giardinaggio dai furgoni. Nel Rione si teme che la caserma, ora vuota, possa essere occupata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Raid di ladri nel parcheggio comunale usato dall'ex caserma della Polizia Locale del Rione Luzzatti, chiusa da martedì 4 luglio. Stanotte, ignoti hanno fatto irruzione all'interno dell'area di sosta che fino a 7 giorni fa era utilizzata dai dipendenti della IV Municipalità e dagli agenti della Polizia Locale per parcheggiare le auto di servizio e le vetture personali, hanno forzato le serrature dei furgoni e rubato le attrezzature per il giardinaggio.

L'ex Caserma è chiusa da una settimana, furto nella notte

L'Unità Operativa Poggioreale è stata soppressa a inizio mese, accorpata all'Uo San Lorenzo. La caserma di via Murialdo, nel quartiere de "L'Amica Geniale", è chiusa da 6 giorni. Gli agenti in servizio sono stati riassegnati ad altri reparti. Da quando sono andati via i vigili urbani, all'interno del parcheggio sono rimasti solo i furgoni della Municipalità. Stanotte sono cominciati gli atti criminosi presso la sede dell’ex unità operativa Poggioreale. Ignoti hanno aperto i furgoncini della municipalità e rubato tutti i pezzi che servono per curare le aree verdi.

I ladri hanno portato via le attrezzature di giardinaggio

Adesso, nel Rione Luzzatti si teme che la sede dell'ex caserma, al momento abbandonata, possa essere occupata da senza casa. "Una triste fine per un presidio importante che è stato sottovalutato", commenta Roberta Stella, del sindacato CSA – Le scelte dell'Amministrazione in tema di sicurezza mostrano la non conoscenza dei territori e del ruolo della Polizia Municipale. Il conto salato lo pagano i cittadini sempre più abbandonati a se stessi".

Fino alla scorsa settimana, invece, di notte il parcheggio era molto frequentato. C'era il via vai delle auto di servizio delle pattuglie della Polizia Locale che entravano e uscivano per le operazioni in strada: incidenti, fermi, relazioni. Le auto di servizio, poi, a fine turno venivano comunque portate al parcheggio comunale di via Santa Maria del Pianto per il ricovero notturno.