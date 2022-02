Case popolari occupate illegalmente al posto di chi aveva diritto. Le mani della malavita sugli alloggi di Arzano I carabinieri hanno denunciato a piede libero 6 persone per occupazione abusiva ed invasione abusiva di edifici di proprietà dell’Acer, l’agenzia regionale della casa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aveva già una casa nella quale viveva, ma non si è accontentato e ha deciso di occupare abusivamente anche un altro appartamento poco distante, un alloggio pubblico di proprietà dell'Acer, l'agenzia regionale della casa della Campania, nel Rione popolare della 167 ad Arzano. L'uomo, però, un 33enne già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai carabinieri prima che potesse portare a compimento il piano. Ma non finisce qui. Sono sei, infatti, le persone denunciate dai militari dell'Arma, impegnati da tempo nella lotta alle occupazioni abusive degli appartamenti. Gli alloggi popolari, infatti, vengono assegnati dall'Acer alle famiglie in difficoltà economica che non possono permettersi una casa, in base alle graduatorie.

Quella che è andato in scena ieri, però, è stata una vera e propria invasione degli alloggi pubblici. I carabinieri della Tenenza di Arzano hanno denunciato a piede libero per occupazione abusiva ed invasione abusiva di edifici 6 persone. Stavano cercando di occupare abusivamente degli appartamenti ad Arzano, nel Rione dell'ex 167, in via Cristoforo Colombo. I denunciati sono 2 uomini già noti alle forze dell’ordine e 4 donne incensurate ed hanno tra 24 e i 38 anni. Le donne, mamme di bambini piccoli, secondo le forze dell'ordine, sarebbero state mandate in “avanscoperta”. Una modalità utilizzata per assicurarsi l'occupazione illegale ed evitare di essere poi sgomberati, secondo quanto ricostruito dagli investigatori che stanno indagando sul fenomeno in questi mesi. Tra i 6, poi, un 33enne nonostante fosse residente in quella stessa strada ha deciso di occupare un altro appartamento poco distante. Una vera e propria invasione accertata dai Carabinieri che hanno sorpreso gli abusivi all’interno delle unità abitative di proprietà dell’Acer Campania.